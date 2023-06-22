Стало известно, кто отправил Мизулиной букет от «врагов России»

Фото: Пресс-служба Лига безопасного Интернета

Екатерина Мизулина

Отправителем букета цветов главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной оказался профессор Мориарти, популярный ютуб-блогер с миллионной аудиторией и, как он утверждает, владелец крупного даркнет-маркетплейса. Об этом сообщает портал «Рамблер Новости».

Букет вызвал много дискуссий, которые были посвящены, как актуальности Лиги безопасного интернета, так и деятельности блогера Мориарти, предлагающего нестандартные подходы к минимизации рисков от психоактивных веществ.

Ранее Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором огромный букет цветов отправляется в мусорный бак.

«Цветы от врагов России не принимаю», — написала Мизулина.

Пользователи сети предположили, что букет мог отправить признанный иноагентом исполнитель Моргенштерн, который давно находится в конфронтации с чиновницей.