«Моя семья в опасности»: Макс Дивнич объяснил, зачем выступил против мечети Эксклюзивное интервью бойца ММА Максима Дивнича о конфликте из-за строительства мечети возле Святого озера

Фото: Соцсети

Максим Дивнич

Тема строительства «самой большой мечети в России» в московском районе Косино-Ухтомском широко обсуждалась в последние дни. Возвести мечеть планировали рядом с православным храмом и Святым озером. Это вызвало возмущение христиан. Одним из главных участников скандала стал боец ММА Максим Дивнич. Он выступил против строительства мечети, чем вызвал шквал критики со стороны коллег-мусульман, включая бойца Ислама Махачева и блогера Хасбика, дошло до прямых угроз. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Дивнич объяснил свою позицию и рассказал, как случившееся поставило под вопрос его дальнейшую карьеру в ММА и заставило опасаться за безопасность семьи. Во время беседы стало известно, что власти столицы решили перенести место строительства мечети от Святого озера ближе к метро «Косино», с этого мы и начали разговор.

«Мои слова о мечети вырвали из контекста»

— Вы удовлетворены решением о переносе мечети в другое месте?

— Это уже совсем другой разговор. Главное, что именно на святом православном месте не будет строительства, а далее это все уже работа чиновников. Это общие знаменатели духовенства. Это они должны договариваться.

Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Чиновники должны разбираться в самых высоких кабинетах, при этом не задевая чьи либо-религиозные убеждения.

— Почему вы выступили против этого проекта, откуда узнали о нем?

— Я выступил против, потому что строительство мечети планировалось на святом православном месте. Я считаю, что это не совсем правильно, когда на святых местах других вероисповеданий кто-то строит свои. Это первое и самое главное.

Узнал я о строительстве из социальных сетей. Я увидел, что большое количество местных жителей выходит и протестует против такого рода застройки. Там это продолжается уже несколько месяцев. И я решил высказать свое мнение по этому поводу.

— В лично участвовали в акциях?

— Их называют акциями, митингами, пытаются сказать о том, что это какие-то незаконные мероприятия. Но на самом деле там никаких незаконных митингов не было. Я приходил на воскресную службу, которая каждую неделю совершается в храме, стоящем на берегу Святого озера. Я приходил на молебен. Решил приехать и своими глазами увидеть это святое место, изучил историю и решил посетить воскресную службу.

«Я никого не оскорбил, но начал получать угрозы»

— Вы впоследствии сделали в соцсетях заявление, где выступили против строительства мечети. Ожидали столь агрессивной реакции? Как вы себя ощущали, оказавшись в центре скандала?

— Все, кто увидел это видео, начали вырывать слова из контекста, показывая только часть моего заявления. И раскидали это по многим пабликам, социальным сетям. На меня ополчился весь спортивный мир.

Все ребята, которые выступают в ММА и исповедуют ислам, подумали, что я против строительства мечети, против ислама и против мусульман как таковых. А в реальности слова были вырваны из контекста. Они даже не досмотрели видео до конца, где я говорил о том, что это святое православное место. Я не знаю, почему видео не досмотрели. Но потом это уже как снежный ком все разлетелось, и я стал получать негативные реакции. А следом пошли радикальные высказывания, угрозы жизни.

— Когда вы получили первые угрозы и оскорбления? Как вы ни них отреагировали и чья реакция вас, может быть, удивила?

— Меня удивила всеобщая реакция на мои слова в принципе. В своем видео я не оскорбил никого, я ничего плохого не сказал об исламе или о мусульманах. Я высказал свою позицию. Да, еще раз повторю, что на святом православном месте не может стоять мечеть или буддистский храм, или какое-либо другое сооружение. Это святое православное место.

Я был удивлен такой реакции, потому что 90% сообщений были именно такого негативного, оскорбительного и радикального толка. Я не ожидал этого. Я тренировался со многими мусульманами. Всегда наше общение было понятным и хорошим. Но вот здесь я получил огромный негатив в свою сторону.

Фото: Соцсети Максим Дивнич

«Ислам Махачев, наверное, хотел бы, чтобы весь мир был мусульманским»

— Вам в личные сообщения тоже писали или были только публичные высказывания?

— Конечно, писали и лично. Многие известные люди начали делать посты. Личные сообщения... Я даже не могу их перебрать. Я не знаю, сколько там, 1000 сообщений я просмотрел, но там несколько тысяч.

— Чемпион UFC Ислам Махачев написал в соцсетях: «Сколько бы ни препятствовали постройке мечети всякие Дивничи и ему подобные, мечети будут строиться, а мусульман будет еще больше». Как вы это оцениваете?

— Ну, я думаю, что Ислам Махачев, не разобравшись в проблеме, пытается делать какие-то выводы. Такого рода высказывания не совсем уместны. Мне кажется, это то же самое, как если бы я приехал в Махачкалу и говорил, что никакие Махачевы не должны мешать строительству храмов в Дагестане, православных будет становиться все больше, храмы все равно будут строиться. Это может задеть, оскорбить кого-то. Это выглядит как какая-то экспансия. Наверное, Махачев хотел бы, чтобы весь мир был мусульманским, но на планете есть и другие религии. В том числе та, которую исповедуем мы. Нужно уважать другие религии.

«Хасбик не услышал мои аргументы даже в личных сообщениях»

— Вы вступили в диалог с блогером Хасбиком. Он вам сказал, дескать, турист, не приезжай больше к нам в Дагестан, а вы ему ответили, чтобы он в таком случае не приезжал в Москву. Какое продолжение имела эта история?

— Да, мы с ним немного пообщались, переписывались, и я ему обозначил свою позицию. Пояснил, что мои слова перевернули и вырвали из контекста. Но он не услышал мои доводы, даже когда я лично ему о них сказал. Для них это принципиальный момент, что я якобы против строительства мечетей, а значит, против ислама.

Они не хотят разбираться, почему я сделал то заявление. Нет уважения к нашим святыням, но при этом они требуют уважения к их святыням. Я не был услышан даже в личных сообщениях.

— А какие именно слова были вырваны из контекста?

— Например, когда я говорю о строительстве мечети рядом со Святым озером, произношу: «Что это за объект такой?» И видео прерывается. И этот кусок стали тиражировать, утверждая, что я якобы против ислама. Хотя я дальше там привожу доводы, аргументы, почему я так думаю. Мне кажется, что целиком это видео увидели очень мало людей.

Но самое главное, я, подводя итог, говорю, что мы должны уважать религии друг друга, а строительство планируется на святом православном месте.

Фото: Соцсети Максим Дивнич

«Не могу выступать в ММА, так как сейчас моя семья не в безопасности»

— Вы говорили, что эта ситуация фактически делает невозможным продолжение спортивной карьеры для вас. Поясните почему?

— Потому что огромное количество бойцов, исповедующих ислам, негативно высказываются в мой адрес, поступают угрозы расправы. Поэтому я себе не представляю, допустим, свое выступление ММА, где 90% выступающих исповедуют ислам.

Я не знаю, в каком виде мне нужно приезжать на все эти конференции, на все турниры. Потому что каждый боец будет задавать мне вопросы, а может быть, и предпринимать сразу какие-то действия в мой адрес. Поэтому, честно говоря, я пока не представляю, как это будет выглядеть.

— А до истории с мечетью взаимодействие мусульманской и православной общин складывалось нормально?

— Абсолютно нормально. Я очень много раз был в Дагестане, около 10 раз, наверное, тренировался с ребятами и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Махачкале. Ребята при мне молились, и я при ребятах молился и в храм ходил, и никто мне слова не говорил. У нас не было вообще никаких проблем. Поэтому для меня и было неожиданностью такое количество негатива.

— Не было ли среди бойцов-мусульман тех, кто встал на вашу сторону? Может быть, негласно, но какие-то слова поддержки написал?

— К сожалению, со стороны мусульман я не видел такого, никто не встал на мою сторону и не поддержал. Кто-то очень негативно реагировал, а кто-то просто негативно. Не заступился никто.

Единственный боец, известный в медийном пространстве, кто публично встал на мою сторону, это Владимир Минеев. Он заступился и прямо заявил о моей и нашей общей позиции, потому что он также является православным христианином.

— У вас есть понимание, как можно сейчас уладить конфликт? Чтобы спокойно продолжать выступать и жить без угроз.

— Пока на данный момент я не вижу разрешения ситуации. Известно, что сейчас уже мэр Собянин и духовенство пришли к единому знаменателю и мечеть будут возводить в другом месте. Поэтому я рад, что правда восторжествовала, что обратили внимание на эту ситуацию.

Но свое выступление в ММА пока я не представляю, потому что речь идет о безопасности моей семьи. Есть люди, которые целенаправленно ищут меня и пытаются достать информацию, где проживают мои близкие, на каких автомобилях передвигаются, номера, личные телефоны. Сейчас для меня в первую очередь стоит вопрос безопасности моей семьи, а дальше уже будем смотреть по ситуации.

«Я просто сделал заявление по зову сердца»

— Учитывая, что ситуация серьезная, вы не рассматривали возможность обращения в правоохранительные органы? Может быть, с просьбой предоставить охрану, возбудить уголовное дело по факту угроз и преследования.

— К сожалению, я не знаю людей, которые пытаются меня найти. На кого я могу написать заявление? На тех людей, которые пишут мне в интернете? Многие из них спрятаны за никами, за фейковыми аккаунтами. Если бы это были какие-то известные люди, это был бы уже другой разговор.

— Эта история тем не менее придала вам самому медийную известность. Эта популярность поможет развиваться в вашем виде спорта? Ведь медийность там имеет огромное значение.

— Популярности таким способом я себе не искал. Я вообще не ищу популярности для себя. Меня все устраивает в моей жизни, в моей спортивной карьере. В принципе, я имею хорошие предложения, контракты, гонорары. Я не искал какой-то популярности в этой истории, наоборот, старался не раскручивать ничего в медиа. Я просто сделал заявление по зову сердца. Я не пытался пиариться.

И вообще, я считаю, что это неуместно, потому что есть какие-то спортивные моменты, где пиар уместен, а есть вещи серьезные, фундаментальные для каждого человека — это его вера и его семья.