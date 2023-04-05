В Москве решили вопрос со строительством мечети у Святого озера Собянин: место строительства мечети перенесено, ее построят вблизи метро «Косино»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин решил вопрос со строительством мечети у Святого озера. По его словам, под нее будет выделен участок рядом с метро «Косино», об этом говорится в Telegram-канале градоначальника.

Просьба о выборе другого места для строительства храма поступила мэру от Патриарха Кирилла и Председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина.

С учетом указанных обращений место расположения будущей мечети будет изменено. Под ее строительство будет выделен земельный участок недалеко от метро «Косино», между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом. В шаговой доступности от станций метро и МЦД, — написал столичный мэр.

Размер объекта, по словам Собянина, будет не 40 тысяч кв. м, а 2,5 тысячи кв. м.

Ранее жители столичного района Косино-Ухтомское вышли на массовую акцию против строительства мечети у Святого озера. По их мнению, храм строится для нелегальных мигрантов. Как рассказал глава Центра географии религий при отделе по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ Роман Силантьев, москвичи создали петицию против строительства центра для мусульман, она собрала 17 тысяч подписей. Строительство в результате было приостановлено.