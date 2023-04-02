Москвичи вышли к Святому озеру протестовать против строительства мечети

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Акция против строительства мечети у Святого озера

Жители столичного района Косино-Ухтомское вышли на массовую акцию против строительства мечети у Святого озера, сообщает «Подъем». По их мнению, храм строится для нелегальных мигрантов. Как рассказал глава Центра географии религий при отделе по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ Роман Силантьев, москвичи создали петицию против строительства центра для мусульман, она собрала 17 тысяч подписей. сейчас его строительство приостановлено.

Местное население категорически против. Там мусульманский центр с мечетью и мусульманской академией хотели построить, но уже, похоже, не хотят. Получили из мэрии ответ, что такой проект был, но он приостановлен, — сказал Силантьев.

Он подчеркнул, что возле Святого и Белого озер в Косино-Ухтомском находится сразу несколько православных храмов. По его мнению, мечеть следовало строить в этом месте только после согласования с местными жителями. Кроме того, фонд, который должен строить мечеть, имеет неоднозначную репутацию и не выходит на контакт с протестующими. Силантьев добавил, что площадь мечети может составлять до 60 тысяч квадратных метров, против чего и выступают местные жители.

Ранее жители подмосковного города Видного вышли на протест против строительства платной дороги, которая, по замыслу проектировщиков, нужна для разгрузки движения на МКАД. Люди предполагают, что автодорога будет построена вблизи домов, из-за чего их жилища начнут сносить. Протестующие также ожидают, что шум автомобилей на дороге не даст им спать.