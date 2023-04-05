«Другой разговор»: боец ММА Дивнич оценил план Собянина по постройке мечети Боец ММА Дивнич одобрил решение Собянина о переносе места постройки мечети в Москве

Боец смешанного стиля Максим Дивнич позитивно отреагировал на позицию мэра Москвы Сергея Собянина по строительству мечети на месте православной святыни на востоке Москвы. В интервью NEWS.ru спортсмен отметил, что чиновники должны решить возникшую проблему, не задевая ничьих религиозных чувств. Ранее Собянин объявил, что мечеть решили построить в другом месте.

Это уже совсем другой разговор. Главное, что именно на святом православном месте не будет строительства, а далее это все уже работа чиновников. Это общие знаменатели духовенства. Это они должны договариваться. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Чиновники должны разбираться в самых высоких кабинетах, при этом не задевая чьи либо-религиозные убеждения, — сказал Дивнич.

Еще в марте спортсмен опубликовал в своём приватном Telegram-канале несколько публикаций о гипотетическом строительстве мечети. В итоге позиция Дивнича вызвала острую реакцию у его коллег-мусульман. Боец получил огромное число угроз. Он призвал всех успокоиться и напомнил, что выступил против выбранного места и масштаба строительства, а не против мусульман и их религии. При этом он признал, что ситуация фактически ставит крест на его карьере в единоборствах.

Ранее жители московского района Косино-Ухтомское вышли на массовую акцию против строительства мечети у Святого озера. Информация о его возведении появилась в местных пабликах в февраля текущего года. По их мнению, храм строится для нелегальных мигрантов. По словам главы Центра географии религий при отделе по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ Романа Силантьева, москвичи создали петицию против строительства, которая собрала порядка 17 тысяч подписей. В результате возведение религиозной пстройки было приостановлено.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что под строительство мечети будет выделен участок рядом с метро «Косино», размер которого составит 2,5 тысячи кв. м., а не 40 тысяч, о чем говорилось ранее.