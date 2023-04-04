«Самая большая мечеть России»: что за скандал разгорелся на Святом озере Противостояние православных активистов и мусульманской общественности вылилось в уличные выступления и перессорило бойцов ММА

Фото: advokat.stupin/vk.com

В Москве разгорается конфликт между протестующими жителями столичного района Косино-Ухтомское и православными активистами с одной стороны и мусульманской общественностью — с другой. Причиной стала новость о планах строительства исламского комплекса на берегу Святого озера, которое считается почитаемым у христиан. К тому же водоём находится в границах природно-исторического парка «Косинский», который имеет статус особо охраняемой природной территории. Противостояние дошло до уличных выступлений и даже перессорило бойцов MMA. Подробности — в материале NEWS.ru.

Фото: Ministry of Culture Russia/globallookpress.com Рамзан Кадыров

С чего начался конфликт

Протесты в районе Косино-Ухтомское Москвы начались после того, как в конце февраля в разных пабликах появились сообщения о планах строительства рядом со Святым озером «самой большой в России мечети на 60 тысяч человек». Эту информацию, в частности, без ссылок на первоисточник распространил Telegram-канал общества «Царьград», возглавляемого владельцем одноименного телеканала бизнесменом Константином Малофеевым.

Авторы поста указывали на необходимость проведения по данному вопросу общегородского референдума. Также они утверждали, что «сам факт заявки строительства такого циклопического („как четыре храма Христа Спасителя“) сооружения говорит не об увеличении количества москвичей, исповедующих ислам, а о чрезвычайной ситуации с наплывом мигрантов в столицу».

Фото: t.me/real_life_vao

В эфире православного канала «Спас» 10 марта религиовед Роман Силантьев заявил, что рядом со Святым озером «действительно хотят построить <...> не только мечеть, а целый комплекс». По его словам, «строительство уже началось». О масштабах комплекса он не сказал, предположив, что если мечеть будет рассчитана на 60 тысяч человек, то станет самой крупной в России.

К ситуации подключилась православные активисты. Они хотели посвятить теме строительства комплекса крестный ход в районе Косино-Ухтомское, но власти Восточного административного округа не согласовали акцию, о чём с возмущением писал в своём канале главред «Спаса» Борис Корчевников.

В середине марта в Сети появилось видео, на котором группа неизвестных закапывает голову свиньи на месте стройки. Впоследствии силовики задержали человека, который сделал это. Как сообщал канал «Осторожно, новости» со ссылкой на автора ролика, голову свиньи мужчина закопал «в знак протеста».

Чего добиваются противники строительства

2 апреля состоялась акция протеста, в которой участвовал координатор объединения «Русская община» Андрей Ткачук. Он заявил, что протесты не закончатся до тех пор, пока «православные русские люди не отстоят свои православные места». Участники собрались у озера, где устроили молебен «против строительства мечети», а также организовали сбор подписей.

Издание Readovka утверждает, что в мероприятии приняли участие «тысячи православных», добавляя, что 16 тысяч человек собрали подписи в поддержку своей петиции. Они просят власти перенести строительство на другое место.

Святое озеро является местом паломничества православных христиан. Они верят в предание о том, что водоём образовался на месте храма, который некогда «ушёл под воду». Рядом с озером построена церковь.

Фото: advokat.stupin/vk.com Евгений Ступин на месте стройки мечети на Святом озере

Кроме религиозных причин недовольства планами строительства рядом с озером, у жителей и активистов имеются экологические аргументы. Их, в частности, излагает депутат Мосгордумы Евгений Ступин. Парламентарий подчёркивает, что «Святое озеро гибнет на глазах», а «с новой стройкой оно будет мелеть ещё больше».

Помимо Евгения Ступина про обмеление озера ещё в 2020 году говорили представители РПЦ. Как рассказывал РИА Новости настоятель храма Успения Богоматери в Косино протоиерей Дмитрий Бабьев, за несколько лет вода ушла на три с половиной метра, а берега стали зарастать и заболачиваться.

«Может быть, причина обмеления вовсе не техногенная, а природная. Но, к сожалению, как мне кажется, без человеческого участия тут не обошлось», — говорил священник.

Как конфликт вокруг Святого озера спровоцировал скандал в ММА

В акции 2 апреля принял участие боец ММА Макс Дивнич, к нему присоединились другие бойцы — Константин Ерохин, Дмитрий Арышев и Алексей Папин.

Ещё в марте Дивнич опубликовал в своём приватном Telegram-канале несколько публикаций о гипотетическом строительстве мечети. В итоге позиция бойца вызвала острую реакцию у его коллег-мусульман. Отреагировал даже чемпион UFC Ислам Махачев — один из самых влиятельных людей не только в российских, но и мировых смешанных единоборствах.

Он опубликовал фото молящихся на улице мусульман и добавил подпись: «Сколько бы не препятствовали постройкам мечетей всякие Дивничи и ему подобные, мечетей и мусульман будет всё больше!».

Фото: Социальные сети Хасбик

Эту запись репостнул Хасбулла Магомедов, известный как блогер Хасбик. Также он опубликовал два сообщения: «Больше не приедешь на сборы сюда» и «Турист, больше не езжай сюда к нам». На это Дивнич, который часто тренировался в Дагестане, ответил: «А ты в Москву».

Менее известные мусульмане из мира ММА были еще более резки. Чемпион Hardcore Сослан Асбаров написал короткий пост: «Вы посмотрите просто на этих чепушил, вас кто обидел?». Боец поп-ММА Юсуф Алипханов выдал: «Шакалы решили открыть пасть. Теперь вы знаете нутро этих нечестей. Мечеть построят в этом месте, а этих шакалов наказать!».

Дивнич получил огромное число угроз. Он призвал всех успокоиться и напомнил, что выступил лишь против выбранного места и масштаба строительства, а не против мусульман и их религии.

Но как признался сам Дивнич, это фактически ставит крест на его карьере в смешанных единоборствах.

«На мероприятиях, конференциях, боях — 90% мусульман. Или мне нужно туда приезжать с вооруженной охраной из 50 человек <...> Сейчас меня очень разогнали по всем кавказским, таджикским, узбекским, казахским, киргизским пабликам. Вырезали слова из контекста и пишут, что я против ислама и мусульман. Угроз очень много очень, в том числе и от известных бойцов», — рассказал он.

Как на протесты отреагировал Рамзан Кадыров (и не только)

После схода на Святом озере в конфликт противников и сторонников возможного строительства религиозного комплекса вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров. Комментируя в своём Telegram-канале выступления на востоке Москвы, он намекнул, что их участникам надо отправляться на фронт.

Фото: t.me/real_life_vao

«Если все эти участники митинга всей душой и сердцем вышли с идеей защиты русской земли, то вперёд в окопы с автоматом! Глазом не окинуть необъятные просторы русской земли на передовой, которые нужно защищать каждый день. Возьми автомат, отодвинь плечом мусульманина, который вместо тебя сегодня воюет в русском Донбассе, и покажи свой патриотизм, покажи на деле, а не на словах или на провокациях, как ты любишь свою Родину», — написал Кадыров.

Он напомнил, что на территории Украины «русский, чеченец, башкир, татарин, христианин, мусульманин стоят плечом к плечу, делят паёк, молятся Всевышнему в одном блиндаже». А протесты против строительства мечети глава Чечни назвал «открытой провокацией, попыткой внести раскол между гражданами одной страны».

Фото: t.me/RKadyrov_95 Рамзан Кадыров

Скептически к протестам вокруг Святого озера отнёсся и журналист Максим Шевченко. Он называет историю со строительством мечети в Косино «политтехнологической выдумкой».

«Мечеть собираются строить (вместе с церковью, дацаном и синагогой) на Коммунарке. Но нужен публичный и затяжной межнациональный конфликт, чтобы отвлечь внимание общественности от непрерывных успехов и побед», — заявил Шевченко в своём канале.

Собираются ли на самом деле строить мечеть у Святого озера

Издание MSK1.ru со ссылкой на протокол совещания градостроительного комитета Москвы сообщило, что «между Святым озером и Косинским шоссе будет некое учреждение для верующих». В документе говорится, что «объект просветительско-религиозного назначения» планируется возвести «в границах территории транспортно-пересадочного узла «Улица Дмитриевского». Соответствующую концепцию было поручено до 3 марта 2023 представить ООО «Модус».

Издание «Черновик» сообщило, что, по его информации, на строительство этого транспортно-пересадочного узла в районе Косино-Ухтоминское планируется выделить почти 2 млрд рублей. Строить объект будет ООО «Монотек строй», которое возглавляет Тимур Абдурахманов.

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин провёл встречу с зампредом столичного комитета по архитектуре и градостроительству Александром Ильиным, посвящённую теме строительства в районе Косино-Ухтомское. Чиновник, по утверждению Ступина, подтвердил ему подлинность опубликованного ранее протокола совещания, на котором речь шла о концепции «религиозно-просветительского центра», включающего мечеть.

Фото: advokat.stupin/vk.com Евгений Ступин на месте стройки мечети на Святом озере

«Планы по строительству мечети действительно были. На градостроительной земельной комиссии для проработки концепции этот вопрос рассматривался 21 декабря 2022 года, часть территории ТПУ действительно предварительно должна быть передана благотворительному фонду „Лидер“ (предполагалось что он будет строить мечеть. — NEWS.ru), но ещё не передана. Все процессы по неизвестной для чиновников причине приостановлены», — заявил Ступин.

Сейчас, по его словам, «официально действующим остается лишь проект ТПУ «Улица Дмитриевского», а «работы по проекту мечети не ведутся, но при этом официально проект не закрыт». Ступин предположил, что «эта пауза возникла из-за большого общественного резонанса».

Что ещё хотят построить в парке «Косинский»

Помимо предполагаемой мечети рядом со Святым озером на территории природно-исторического парка «Косинский» существуют и другие горячие точки, вызывающие недовольство. В частности, технопарк «Москва». По мнению активистов и местных жителей, этот проект может грозить уничтожением особо охраняемой природной территории. Против этого выступают жители районов Косино-Ухтомское, Выхино-Жулебино и Новокосино.

Недавно они записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с требованием отправить в отставку мэра Москвы Сергея Собинина. Жители полагают, что строители «действуют без разрешительных документов».

Фото: advokat.stupin/vk.com

Однако столичные власти утверждают, что работы ведутся в соответствии с законом.

«Решение построить в этой промзоне объекты научного, исследовательского, творческого и проектного назначения было принято в 2015 году. Кроме того [в Руднёво], планируется разместить медиаорганизации, инновационные центры, технопарки, технополисы и бизнес-инкубаторы», — говорится на сайте столичного правительства.