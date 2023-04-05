Кадыров отреагировал на решение Собянина по мечети в Москве Кадыров назвал замечательным решение Собянина о переносе месторасположения мечети в Москве

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отдает должное мэру Москвы Сергею Собянину за его дипломатичное решение по переносу месторасположения мечети в Москве. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что пока одни провоцировали конфликт вокруг этого вопроса, а другие «давили на клавиатуру» в комментариях, чиновники решали проблему.

Отдаю должное дорогому брату Сергею Семеновичу, это чуткий политик и хозяйственный градоначальник, который нашел замечательное решение, устраивающее всех. <...> Призываю всех не идти на поводу у провокаторов, не раскачивать эту тему. Выражаю благодарность Сергею Семеновичу, — написал он.

Кадыров указал, что храм будет построен ближе к центру Москвы, в парковой части, в месте, куда прихожанам будет удобнее добираться на метро или наземном транспорте.

5 марта столичный мэр сообщил, что под строительство мечети будет выделен участок рядом с метро «Косино». Просьба о выборе другого места для строительства храма поступила мэру от патриарха Кирилла и председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина. Размер объекта, по словам Собянина, будет не 40 тысяч кв. м, а 2,5 тысячи кв. м.

Ранее жители столичного района Косино-Ухтомское вышли на массовую акцию против строительства мечети у Святого озера. По их мнению, храм строится для нелегальных мигрантов. Как рассказал глава Центра географии религий при отделе по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ Роман Силантьев, москвичи создали петицию против строительства центра для мусульман, она собрала 17 тысяч подписей.