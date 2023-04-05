«Не хватает мечетей»: совет муфтиев России о скандале вокруг строительства Аббясов заявил, что в Москве слишком мало мечетей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мир Москвы Сергей Собянин получил обращение от председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Равиля Гайнутдина, который предложил пересмотреть вопрос о постройке мечети, чтобы дальше не развивать этот скандал, заявил NEWS.ru первый заместитель Гайнутдина Рушан Аббясов. По его словам, потребность в строительстве новых мечетей очевидна, а тех, что есть сейчас в Москве не хватает.

Мэр пообещал, что для постройки будет выделен другой земельный участок. Потребность наличия мечети очевидна, мы понимаем и видим, что нам не хватает тех мечетей, которые сегодня есть в Москве, — сказал он.

Аббясов добавил, что Духовное управление мусульман Российской Федерации благодарит мэрию Москвы за сотрудничество, и за то, что она предложила варианты выхода из сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что решение всех удовлетворяет.

5 апреля столичный мэр заявил, что под строительство мусульманского храма будет выделен участок рядом с метро «Косино», размер которого, по словам Собянина, будет не 40 тысяч кв. м, а 2,5 тысячи кв. м. Просьба о выборе другого места для строительства храма поступила мэру также и от Патриарха Кирилла.

Ранее жители столичного района Косино-Ухтомское вышли на массовую акцию против строительства мечети у Святого озера. По их мнению, храм строится для нелегальных мигрантов. Как рассказал глава Центра географии религий при отделе по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ Роман Силантьев, москвичи создали петицию против строительства центра для мусульман, она собрала 17 тысяч подписей. Строительство в результате было приостановлено.