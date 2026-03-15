Моя палочка-выручалочка для сытного ужина: ленивая лазанья. Никакого сухого мяса — только соус, который пропитывает каждый лист

Отойдем от канонов? Эта лазанья бросает вызов классике, отказываясь от соуса бешамель в пользу насыщенного томатно-мясного рагу. Секрет невероятной сочности — в двух простых приемах: фарш тушится до состояния густого соуса, а листы пасты слегка отвариваются перед сборкой.

Что понадобится

Для соуса: фарш говяжий (или смесь говядины и свинины) — 500 г, репчатый лук — 1 крупная головка, морковь — 1 шт., корень сельдерея — 50-70 г, чеснок — 2 зубчика, оливковое масло — 2 ст. л., томаты в собственном соку (протертые) — 400 г, сушеный орегано, соль, черный перец по вкусу. Для сборки: листы лазаньи (сухие) — 9 шт., сыр твердый (например, пармезан или чеддер) — 150 г, растительное масло для смазывания.

Как я его готовлю

Начинаем с основы — ароматного томатно-мясного соуса. Лук и чеснок мелко рубим, морковь и корень сельдерея натираем на средней терке. В сковороде с толстым дном разогреваем оливковое масло, пассеруем лук с чесноком до прозрачности, затем добавляем морковь и сельдерей и обжариваем все вместе около 5-7 минут до мягкости. Добавляем фарш, увеличиваем огонь и, активно разбивая комочки лопаткой, обжариваем мясо до изменения цвета. Добавляем протертые томаты, орегано, соль и перец. Убавляем огонь до минимума и тушим под крышкой 25-30 минут, пока соус не загустеет.

Пока соус тушится, готовим пасту. В большой кастрюле доводим подсоленную воду до кипения и бланшируем листы лазаньи по одному буквально 1 минуту. Аккуратно выкладываем их на чистую кухонную салфетку или пергамент, слегка смазанный маслом, чтобы не слиплись. Сыр натираем на крупной терке.

Собираем лазанью. Форму для запекания (примерно 20х20 см) слегка смазываем маслом. На дно укладываем три листа пасты. Равномерно распределяем треть мясного соуса и посыпаем частью сыра. Повторяем слои еще два раза: паста, соус, сыр. Верхним, завершающим слоем будут листы лазаньи. Накрываем форму плотно фольгой и отправляем в разогретую до 190°C духовку на 25 минут. Затем снимаем фольгу, посыплем оставшимся сыром и запекаем еще 10-15 минут до золотистой аппетитной корочки. Даем готовой лазанье постоять 10-15 минут перед подачей — так ее будет легче нарезать на порции.

Д. Демичев
