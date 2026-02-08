Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 14:24

Моя палочка-выручалочка для супов: домашний кубик для бульона. Натурально, вкусно, без химии. Заготовлю с запасом!

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт — идеальный способ переработать остатки овощей и зелени, которые рискуют завянуть в холодильнике. Вы не только избегаете пищевых отходов, но и создаете ценный стратегический запас для будущих вкусных обедов.

Беру 2 куриных филе (около 400 г) и нарезаю их небольшим кубиком. Одну крупную луковицу, одну морковь и стебель сельдерея тоже мелко режу. В сотейнике или сковороде с толстым дном разогреваю столовую ложку растительного масла. Сначала обжариваю куриное филе до легкой корочки, затем добавляю лук, морковь и сельдерей. Тушу все вместе на среднем огне 10–15 минут, помешивая, пока овощи не станут мягкими и не начнут карамелизоваться. Добавляю 2 раздавленных зубчика чеснока, чайную ложку натертого свежего имбиря и щепотку куркумы, перемешиваю и томлю еще пару минут. Вливаю 50–100 мл воды, накрываю крышкой и тушу на медленном огне еще 7–10 минут, чтобы ингредиенты полностью пропарились, а жидкость почти вся выпарилась. Снимаю с огня и даю массе полностью остыть. Затем перекладываю ее в чашу блендера, добавляю крупно нарезанный пучок укропа и петрушки и измельчаю до состояния однородного густого пюре. При необходимости подсаливаю по вкусу. Эту ароматную пасту плотно утрамбовываю в форму для льда. Убираю в морозилку на несколько часов до полного застывания. Замороженные кубики пересыпаю в пакет для хранения. Для бульона просто растворяю 1–2 кубика в 500 мл кипящей воды.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Смотришь видео и жуешь: вот почему ты переедаешь и не замечаешь
Семья и жизнь
Смотришь видео и жуешь: вот почему ты переедаешь и не замечаешь
Выливаю пол-литра молока прямо на жареную рыбу — такой нежный минтай больше нигде не пробовала
Общество
Выливаю пол-литра молока прямо на жареную рыбу — такой нежный минтай больше нигде не пробовала
Сытнее мясного: гороховый суп с секретом — бюджетный шедевр за копейки!
Семья и жизнь
Сытнее мясного: гороховый суп с секретом — бюджетный шедевр за копейки!
Салат «Здоровье» из свеклы — кладовая витаминов и вкуса в одной тарелке
Общество
Салат «Здоровье» из свеклы — кладовая витаминов и вкуса в одной тарелке
Никаких брызг от котлет: домашний кебаб в духовке за 12 минут — сочный, ароматный и как в ресторане
Общество
Никаких брызг от котлет: домашний кебаб в духовке за 12 минут — сочный, ароматный и как в ресторане
еда
рецепты
супы
овощи
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор раскрыл, чем опасны для Зеленского файлы Эпштейна
Техника Apple хлынула на российский рынок с Украины
Итальянский модный дом «закрепился» в России
Немой итальянский подросток сочинил и озвучил с помощью ИИ песню о Донбассе
Посол объяснил, почему ЕС «фарширует» Киев оружием и говорит о диалоге с РФ
Песня Кати Лель стала неожиданным хитом в Индонезии
Отношение к русским на Олимпиаде-2026: запреты, скандалы, дискриминация
«Калашников» заявил о создании новейшего управляемого боеприпаса
«Они приносят детей в жертву Люциферу»: кто заставил замолчать Эпштейна?
Производство российских беспилотников может стартовать за рубежом
Школьник случайно открыл на уроке уникальную противогрибковую бактерию
Стало известно, какие компании подпали под санкции Зеленского
Раскрыты детали знакомства подозреваемых в покушении на генерала Алексеева
«Мягкая дискриминация»: депутат о допвыходных для родителей школьников
Что делать на даче в феврале: план работ, подробная шпаргалка для садоводов
Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в поимке покушавшегося на Алексеева
Новые шлемы британских скелетонистов на Олимпиаде попали под запрет
Появились новые подробности о суициде бывшей жены банкира Галицкого
Собственность создателей Leonardo могут изъять
Налет на Брянск, белгородцы без отопления: как ВСУ атакуют РФ 8 февраля
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.