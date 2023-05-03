Москвичка попросила найти ее мужа, отправившегося на СВО заработать денег

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москвичка обратилась в отделение полиции с заявлением о пропаже мужа, который заверил ее, что решил отправится на СВО для заработка, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам 31-летней девушки, супруг отправился в Воронежскую область, чтобы переоформить документы о наследстве от дедушки. Но позже по СМС сообщил жене, что отправится на службу в зону проведения специальной военной операции и останется на долгое время без связи. Также он предупредил жену, что на ее счет будут приходить деньги, в том числе от продажи наследного имущества.

Полиции удалось выяснить, что мужчина успел добраться до Краснодарского края. Его поиски продолжаются.

Ранее сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди внесла в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих приостановку трудового договора работника в случае его мобилизации или службы по контракту. Новизна предлагаемой нормы предполагает, что мужчину при этом не имеют права увольнять. Норму предлагают распространить на частичную и полную мобилизацию работника, службу по контракту и на добровольное содействие и выполнение задач ВС РФ.