Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре

В столичном главке МЧС предупредили о грозе, кратковременном дожде и порывах ветра до 15 метров в секунду вечером 14 июля в Москве. Об этом говорится на сайте ведомства.

14 июля с 15 часов и до конца суток местами по Москве ожидается гроза, кратковременный дождь, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погоды специалисты рекомендуют не парковаться и не находиться во время ветра под шаткими конструкциями или же деревьями — они могут упасть на машину или же на человека. В свою очередь, это грозит серьёзными проблемами. Автомобилистам советуют снизить скорость и соблюдать дистанцию на дороге.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил причины того, что температура в Москве держится на 7–9 градусов выше климатической нормы. По его словам, «виновником» аномальной жары в столице является антициклон. Изначально он был достаточно прохладным с температурой около 23–25 градусов.