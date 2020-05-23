Москвичей попросили записывать животных на приём к ветеринару заранее

https://static.news.ru/photo/ac97c126-9d95-11ea-bcc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Более 130 ветеринаров работают в государственных ветеринарных клиниках Москвы во время режима ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Однако чтобы попасть на приём, следует записываться заранее.

Сделать это можно на городском сайте mos.ru или с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы». Для консультации со специалистом можно позвонить по телефону неотложной ветеринарной помощи +7 495 612 04 25. По этому же телефону при необходимости можно вызвать ветеринара на дом.

Москвичам рекомендовали заранее проконсультироваться с ветеринаром по телефону и не планировать визит в клинику без крайней необходимости

В столичных ветеринарных клиниках принят ряд профилактических мер. В помещениях установлены бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха и дозаторы с антисептиком. Проводится регулярная уборка с использованием дезинфицирующих средств, — сказано в сообщении на сайте мэра Москвы.

Помимо этого, в начале рабочего дня у персонала измеряют температуру, а посетители клиник обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метра.

Ранее NEWS.ru писал, что в Великобритании в рамках борьбы с пандемией коронавируса запустили программу по привлечению собак, которые смогут выявлять бессимптомных носителей инфекции. Правительство уже сообщило о выделении учёным, исследующим вопрос, £500 тысяч.