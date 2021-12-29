Москвичам рассказали, где можно запускать фейерверки

Жители Москвы могут запускать фейерверки в новогоднюю ночь на 62 специально оборудованных площадках. Их адреса можно найти на сайте mos.ru, заявил в разговоре с NEWS.ru вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин.

В Москве существуют 62 площадки. Их адреса можно найти на сайте mos.ru. Они специально оборудованы. Я думаю, это единственный хороший путь запуска фейерверков, — сказал Самошин.

По его словам, на каждом изделии наклеена подробная инструкция, где написано, каких действий следует избегать. Эксперт также напомнил, что пиротехнику можно перевозить в автомобиле согласно правилам дорожной перевозки опасных грузов (ДОПОГ).

В автомобиле по правилам ДОПОГ можно перевозить до 333 килограммов пиротехнических изделий, — добавил специалист.

Ранее юрист и судебный представитель Виталий Воробьёв рассказал, что жаловаться на запуск фейерверков и шум от них следует в МЧС, а не в полицию, поскольку предельно допустимый уровень «громкости» установлен для помещений, а не для улицы.

Психолог-расстановщик Юлия Хадарцева напомнила, что родители должны предельно осторожно относиться к использованию фейерверков, особенно к запуску салютов детьми. Она добавила, что взрослым следует нести ответственность за себя, своих детей, за других людей и, конечно, за окружающую среду.