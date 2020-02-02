https://static.news.ru/photo/9243d38c-01af-11ea-a523-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Температура в Москве 6 февраля впервые за всю зиму приблизится к климатической норме, сообщил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, ночью ожидается от 9 до 14 градусов мороза, а днём — от 5 до 10 градусов.

Однако уже 9 февраля зимняя погода сменится более тёплой, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Центральную Россию придёт резкое похолодание. Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, изменение погоды будет ощутимо уже с 4 февраля.