Температура в Москве 6 февраля впервые за всю зиму приблизится к климатической норме, сообщил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, ночью ожидается от 9 до 14 градусов мороза, а днём — от 5 до 10 градусов.
Однако уже 9 февраля зимняя погода сменится более тёплой,
Ранее NEWS.ru писал, что в Центральную Россию придёт резкое похолодание. Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, изменение погоды будет ощутимо уже с 4 февраля.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен