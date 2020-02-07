Житель столицы, коротая время в дорожном заторе, обнаружил забавное граффити на опорах эстакады с героями одного из самых распространённых мемов 2019 года.
Мужчина сфотографировал рисунок и
Пользователи Сети сразу же удивились энтузиазму создателей стрит-арта. Дело в том, что рисунок очень большой, и художникам наверняка пришлось брать с собой лестницу, которую ещё надо было туда привезти. Однако были и те, у кого граффити вызвало негативную реакцию. Они назвали авторов работы вандалами и посетовали, что всегда есть люди, готовые сделать из места проживания настоящее гетто.
Как писал NEWS.ru, ранее в Печерском суде Киева по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в качестве доказательства предъявили мемы с Адольфом Гитлером.
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