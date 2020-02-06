https://static.news.ru/photo/5d92ad22-4901-11ea-bf3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: court.gov.ua

В Печерском суде Киева по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в качестве доказательства предъявили мемы с Адольфом Гитлером.

По мнению обвинения, комические изображения Гитлера, сделанные в фотошопе, должны были подтвердить националистические взгляды обвиняемых, сообщила «Украинская правда».

Отмечается, что эта демонстрация вызвала смех в зале.

Автомобиль Павла Шеремета взорвался утром 22 июля 2016 года, когда журналист ехал на работу.

Как ранее писал NEWS.ru, на Украине назвали организатора и непосредственного исполнителя убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Это музыкант и ветеран боевых действий в Донбассе Андрей Антоненко, а также волонтёр и детский медик Юлия Кузьменко.