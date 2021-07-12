Москвич избил агитаторов кандидата в Госдуму куском асфальта

В московском районе Конькова мужчина на глазах у маленькой дочки избил двух агитаторов кандидата в Госдуму Александра Румянцева. При этом разозлённый москвич бил молодых людей куском асфальта, пишет Mash.

Агитаторы пришли во двор, чтобы рассказать о предвыборной кампании своего кандидата, однако в какой-то момент разгорелся конфликт. Москвич набросился на волонтёров с куском асфальта — своим «орудием» нападавший бил молодых людей по голове.

В результате у девушки диагностировали черепно-мозговую травму. Кроме того, у неё и у другого агитатора были рваные раны. Прибывшие на место медики наложили на повреждения швы и забинтовали головы пострадавшим. Потребовалась ли им госпитализация — не уточняется.

На текущий момент личность нападавшего не установлена. Его разыскивает полиция. После поимки злоумышленника ему могут предъявить обвинение в нападении на людей.

Ранее водитель такси бизнес-класса избил девушку-блогера, когда та попросила его включить песню Моргенштерна, которую мужчина не захотел слушать.