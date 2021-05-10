Голикова: Москва поможет Казани спасать раненных в перестрелке школьников

https://static.news.ru/photo/f97b6b9c-b242-11eb-ba77-96000091f725_660.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

В Татарстане есть всё необходимое для помощи пострадавшим во время стрельбы в казанской гимназии. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Татьяну Голикову.

О ситуации она рассказала на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с зампредами правительства.

Республика обеспечена всем необходимым, но тем не менее мы с ними находимся на непосредственной связи. Любая помощь и любое содействие будет оказано — в первую очередь, специалисты, лекарства, оборудование, — сказала Голикова.

Она отметила, что у пострадавших «ранения тяжёлые, ранения огнестрельные, поэтому требуются специалисты по огнестрельным ранениям, именно такие сейчас направляются в республику».

На борту МЧС, который вылетит в Татарстан в ближайшее время, будут девять специалистов-медиков, а также специалисты судебно-медицинской экспертизы и психологи. На том же самолёте в республику отправятся министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам самого Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика.

Ещё 21 человек, среди которых трое взрослых, госпитализированы. Шестеро детей находятся в крайне тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи. В ближайшее время раненых школьников из Казани самолётом МЧС перевезут в Москву.

Стрелок задержан. Как позже стало известно, он заранее готовился к нападению. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

12 мая объявлено в республике днём траура.