Голикова: Москва поможет Казани спасать раненных в перестрелке школьников

В Татарстане есть всё необходимое для помощи пострадавшим во время стрельбы в казанской гимназии. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Татьяну Голикову.
О ситуации она рассказала на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с зампредами правительства.
Республика обеспечена всем необходимым, но тем не менее мы с ними находимся на непосредственной связи. Любая помощь и любое содействие будет оказано — в первую очередь, специалисты, лекарства, оборудование, — сказала Голикова.
Она отметила, что у пострадавших «ранения тяжёлые, ранения огнестрельные, поэтому требуются специалисты по огнестрельным ранениям, именно такие сейчас направляются в республику».
На борту МЧС, который вылетит в Татарстан в ближайшее время, будут девять специалистов-медиков, а также специалисты судебно-медицинской экспертизы и психологи. На том же самолёте в республику отправятся министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам самого Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика.
Ещё 21 человек, среди которых трое взрослых, госпитализированы. Шестеро детей находятся в крайне тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи. В ближайшее время раненых школьников из Казани самолётом МЧС перевезут в Москву.
Стрелок задержан. Как позже стало известно, он заранее готовился к нападению. Следственный комитет возбудил уголовное дело.