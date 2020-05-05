Напавшего на полицейского в Москве заподозрили в поножовщине

https://static.news.ru/photo/fe703a96-8ed6-11ea-96c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина, которого подозревают в нападении на полицейского в Москве, ранее в ходе конфликта ранил ножом знакомого. Об этом сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По её словам, суд отказался арестовывать задержанного, однако правоохранители продолжили изучать его личность и установили другие факты его биографии. Как утверждают следователи, незадолго до стычки с полицейским он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с приятелем и «нанёс ему несколько колото-резаных ранений».

Пострадавший смог убежать, вызвал скорую помощь и был госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

По данным Следственного комитета, мужчина ранее уже был судим.

С полицейским он повздорил 30 апреля. Тот остановил горожанина для проверки документов. Однако, как писал NEWS.ru, прохожий стал вести себя агрессивно, размахивать руками и сорвал со стража правопорядка фуражку.

Как отметили в СК, следствие повторно обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.