Оппозиционер получил тюремный срок за один пост Суд приговорил оппозиционера Кригера к семи годам колонии по делу об оправдании терроризма

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Михаил Кригер

Второй Западный окружной военный суд приговорил оппозиционера Михаила Кригера к семи годам колонии по обвинению в оправдании терроризма, передает РБК. Адвокат активиста Михаил Бирюков намерен обжаловать приговор.

Второй Западный окружной военный суд назначил семь лет колонии общего режима Михаилу Кригеру по делу об оправдании терроризма, — сообщили в пресс-службе суда.

По информации ТАСС, суд признал Кригера виновным по ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению теракта) и ст. 282 (разжигание ненависти и розни) УК РФ. Прокурор просил суд приговорить активиста к девяти годам лишения свободы.

Кригер заявил, что его преследуют за «откровенно проукраинскую позицию», которую, по его словам, он старается «демонстрировать максимально широко» и «при каждом удобном случае».

Активиста задержали в ноябре 2022 года недалеко от станции метро «Курская» в Москве. Затем его поместили в СИЗО.

Поводом для обвинений послужил комментарий, опубликованный Кригером в соцсетях в 2020 году. В нем он написал о Михаиле Жлобицком, устроившем в 2018 году взрыв в управлении ФСБ в Архангельске, а также о Евгении Манюрове, который напал в 2019-м на здание ФСБ в Москве.



