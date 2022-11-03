В Москве люди в балаклавах увезли политактивиста в неизвестном направлении В Москве люди в балаклавах увезли активиста «Солидарности» Кригера в неизвестном направлении

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Михаил Кригер

В Москве неизвестные люди в балаклавах увезли активиста «Солидарности» Михаила Кригера в неизвестном направлении, сообщает Telegram-канал Sota.vision. Предположительно это могли быть сотрудники ОМОН. Задержание прошло в кафе на территории пространства «Артплей». Как рассказали родственники Кригера, люди в балаклавах положили его лицом в пол, а затем увезли.

За ним приехали люди в балаклавах, ОМОН. Положили в пол и увезли, — поделились они.

В настоящий момент с Кригером невозможно связаться — его телефон выключен. Местонахождение активиста также неизвестно. Его жена и дочь написали заявление о похищении в службу экстренного реагирования, передает Telegram-канал «Автозак Live». Стоит отметить, что Михаила Кригера неоднократно задерживали на политических и антивоенных акциях.

Ранее телеканал «Дождь» (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) сообщил, что художнице Саше Скочиленко продлили до 10 апреля арест. Суд отказался прекратить дело о фейках про армию, заведенное на женщину.

По версии следствия, 31 марта в мaгазине на Васильевском острове Скочиленко поместила вместо ценников фрaгменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию о российских военных. Женщине предъявили обвинение по статьe УК России «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании военных в целях мира». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до дeсяти лет.

Аргументируя досудебный арест Скочиленко, следствие заявило, что подозреваемая не живёт по месту регистрации и ранее привлекалась к административной ответственности, а также «препятствовала сбору доказательств» по данному делу.