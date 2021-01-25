https://static.news.ru/photo/62587ef2-5ee7-11eb-a9cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московское метро выпустило коллекционные проездные для «жаворонков». В подземке продолжается акция «Время ранних». И специально для тех, кто рано встаёт или собирается выработать новую привычку, предприятие подготовило новую серию тематических «Троек». Документ можно приобрести на станциях Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с 25 января только с 05:30 до 07:15 и с 08:45 до 09:15.

Число пассажиров с начала проекта «Время ранних» на станциях двух упомянутых веток упало почти на 3%. Благодаря тому, что уже 3,9 тыс. граждан поменяли время своих поездок, в утренний час пик в составах стало свободнее и людям стало проще соблюдать социальную дистанцию, говорится в Telegram-канале столичного дептранса.

Мы видим, что постепенно становится всё больше людей, совершающих поездки раньше утреннего часа пик. Чтобы решить, продлевать или завершать этот проект, будем ждать финальных результатов по разгрузке линий по итогам восьми месяцев, — отметил заммэра Максим Ликсутов.

Кроме того, разработчик Валерий Ковалёв придумал альтернативные названия на английском языке для станций московского метро. Как отметили в столичном департаменте транспорта, «адаптированные» названия необычно переводятся на русский язык, но при этом совершенно ничего не означают.

Многие иностранцы испытывают трудности при ориентировании в столичной подземке из-за трудновыговариваемых названий станций. Предложенный Ковалёвым перевод не соответствует исходным названиям и вообще абсолютно бессмысленный, так как является звуковым подражанием слов, призванным облегчить восприятие.

Как сообщал NEWS.ru, женщины-машинисты начали работать на Филёвской линии столичного метрополитена. По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, кандидатки готовились к выходу на линию с февраля 2020 года. Обучение полностью окончили 12 из 25 женщин, которые получили права на управление поездом.