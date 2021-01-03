Женщины-машинисты начали работать на голубой ветке метро Москвы

https://static.news.ru/photo/fb59bc36-4da5-11eb-a191-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщины-машинисты вышли на Филёвскую линию столичного метрополитена, сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

С 1 января начал действовать приказ Минтруда об утверждении списка работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Теперь в него включено 100 позиций вместо 456.

По словам Ликсутова, в 2021 году женщины допущены к управлению поездами метро.

В наше время мы считаем, что должен быть выбор у всех: заниматься и работать там, где он хочет, независимо от пола. Поэтому мы очень рады, что Московский метрополитен один из первых в Российской Федерации даёт такую возможность женщинам, которые работали в метро, получить новую профессию, — отметил он.

Заммэра уточнил, что кандидатки готовились к выходу на линию с февраля 2020 года. Обучение полностью закончили 12 из 25 женщин, которые получили права на управление поездом. При этом для них была создана рабочая форма, которая включает как юбку, так и брюки, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что общая численность безработных россиян в октябре достигла 4,494 млн. По словам эксперта в области управления персоналом Льва Соколова, пандемия COVID-19 ударила по всем отраслям — резкий рост безработицы Росстат фиксировал ещё в марте и апреле.