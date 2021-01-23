Программист «адаптировал» для иностранцев названия станций столичного метро

https://static.news.ru/photo/7df03d78-3a69-11eb-b1da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Разработчик Валерий Ковалёв придумал альтернативные названия на английском языке для станций московского метро. Как отметили в столичном департаменте транспорта, «адаптированные» названия необычно переводятся на русский язык, но при этом совершенно ничего не означают.

Многие иностранцы испытывают трудности при ориентировании в столичной подземке из-за трудновыговариваемых названий станций. Предложенный Ковалёвым перевод не соответствует исходным названиям и вообще абсолютно бессмысленный, так как является звуковым подражанием слов, призванным облегчить восприятие.

Так, станция метро «Охотный ряд» превратилась в Oak Hot Near Rat, что можно перевести как «Дуб горяч рядом с крысой», «Китай город» стал Kid Eye Go Red, что дословно с английского означает «Ребёнка глаз пошёл красным».

В пресс-службе департамента транспорта оценили шуточную карту московского метро, предложенную программистом, и предложили жителям столицы отправить её своим знакомым иностранцам.

Как сообщал NEWS.ru, женщины-машинисты начали работать на Филёвской линии столичного метрополитена. По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, кандидатки готовились к выходу на линию с февраля 2020 года. Обучение полностью окончили 12 из 25 женщин, которые получили права на управление поездом.