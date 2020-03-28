https://static.news.ru/photo/f8eb2904-70be-11ea-95e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 28 марта на всём транспорте Москвы были отключены экраны, на которых транслировались новости и развлекательные материалы.

Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта. В ведомстве также попросили граждан остаться дома.

Президент Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей для снижения распространения коронавируса в стране.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал граждан в эти дни максимально строго сохранять домашний режим, а тем, кто продолжит работать, ограничить свой маршрут. По его словам, эти выходные не внеочередной праздник, а вынужденная мера, которая сработает только при условии массовой самоизоляции горожан, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заражены более 598 тысяч человек, 27,3 тысячи умерли, свыше 134 тысяч выздоровели. В России зарегистрировано 1036 случаев коронавирусной инфекции. Умерли четыре человека.