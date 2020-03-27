https://static.news.ru/photo/1c9652ea-7059-11ea-807b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Столичный мэр Сергей Собянин обратился к москвичам накануне нерабочей недели, объявленной в России, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Градоначальник призвал не считать выходные «внеочередным праздником» — это вынужденная мера, которая сработает только при условии массовой самоизоляции горожан.

Все девять дней надо просидеть дома — в квартире или на даче. Не приглашайте гостей и сами не ходите в гости, без крайней нужды не посещайте магазины. Прогулки тоже лучше исключить или гулять кратко и только с членами семьи, — приводятся слова мэра на сайте.

По его словам, тем, кто продолжит работать в Москве, следует ограничить свой маршрут.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России превысило тысячу человек, в Москве обнаружили 703 пациентов с COVID-19. С 28 марта в столице закроются все рестораны, бары, городские парки, непродовольственные магазины и другие предприятия сферы услуг.