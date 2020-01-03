https://static.news.ru/photo/b778d4c2-3062-11ea-a883-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медикам из Городской клинической больницы им. Ф. Иноземцева удалось спасти горожанина, который получил 60% ожогов тела во время возгорания промышленного фена. Мужчина использовал прибор во время ремонта ванной комнаты. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

37-летнего жителя столицы доставили в реанимацию с ожогами пламенем головы, шеи, туловища, верхних конечностей, 60% поверхности тела и термоингаляционным поражением, — цитирует АГН «Москва» пресс-службу департамента здравоохранения.

Собеседник агентства пояснил, что пострадавший успел вдохнуть очень токсичные продукты горения, разрушительно действующие на лёгкие.

В департаменте здравоохранения рассказали, что мужчина при монтаже новой ванной начал сушить промышленным феном специальный состав, который он до этого нанёс на стены. Пары вещества вспыхнули моментально.

По словам врачей, полученные травмы относятся к категории критических, и житель столицы находился буквально на волосок от смерти. Медики очистили бронхи пострадавшего от продуктов горения с помощью бронхоскопа, выполнили операцию по гидрохирургическому очищению ожоговых ран от нежизнеспособных тканей и ряд других процедур.

Особо врачи отметили, что вместо собственной кожи на раны трансплантировали специально подготовленную лиофилизированную кожу. Она временно взяла на себя функции собственного кожного покрова. Через 20 дней после проведённых процедур и лечения пострадавшего выписали домой.

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