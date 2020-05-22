Московские следователи установили автора фейка об умерших в обсерваторе

Московские следователи установили личность женщины, которая распространяла ложную информацию об умерших от коронавируса в обсерваторе на западе столицы.
Об этом ТАСС
Установлена и допрошена жительница района Крылатское 1979 года рождения. Она пояснила, что является модератором общедоступной группы в социальной сети, а информацию разместила для привлечения новых подписчиков, - сообщила Иванова.
Ранее NEWS.ru писал о распространительнице фейков из Чувашии, которую оштрафовали на 15 тысяч рублей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен