Московские следователи установили автора фейка об умерших в обсерваторе

https://static.news.ru/photo/0d75ada4-9c52-11ea-b23c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские следователи установили личность женщины, которая распространяла ложную информацию об умерших от коронавируса в обсерваторе на западе столицы.

Об этом ТАСС рассказала представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова. Женщина оставляла сообщения в соцсетях о том, что из обсерватора в Крылатском ночью вывозят тела людей, умерших от COVID-19. Эта информация была опровергнута городскими властями. СК возбудил уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации.

Установлена и допрошена жительница района Крылатское 1979 года рождения. Она пояснила, что является модератором общедоступной группы в социальной сети, а информацию разместила для привлечения новых подписчиков, - сообщила Иванова.

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