Москитная сетка — иллюзия преграды: как уберечь ребенка от падения из окна

Около 1 тыс. детей ежегодно выпадают из окон квартир, более 100 погибают, сообщили в МЧС России. Количество трагедий, как правило, растет весной, когда родители чаще открывают окна для проветривания. Можно ли предотвратить страшное ЧП, как обустроить квартиру и обеспечить безопасность малыша — в материале NEWS.ru.

Где дети выпадали из окон

Несколько дней назад маленькая девочка погибла при падении из окна пятиэтажки на Велозаводской улице на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, ребенок остался в комнате без присмотра старших. По факту гибели девочки 2023 года рождения было возбуждено уголовное дело.

В феврале в Санкт-Петербурге ребенок выпал из окна 10-го этажа на Богатырском проспекте. Малыша спасли случайные прохожие — он упал в растянутый ими женский плащ. Тем не менее мальчик получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Ребенок, находившийся дома без присмотра, самостоятельно открыл окно.

В феврале в Махачкале скончался 11-летний мальчик, который пострадал в результате падения с девятого этажа, сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана. Ребенок зацепился за ветки дерева, которые смягчили удар. После случившегося мальчика госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Почему дети выпадают из окон

Выпадение детей из окон — это не случайные трагедии, а, к сожалению, закономерная и повторяющаяся проблема, пояснил в разговоре с NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых.

«В теплое время года родители чаще открывают окна для проветривания, при этом проем не воспринимается как источник опасности. Чаще всего страдают дети в возрасте от полутора до пяти лет. Они уже достаточно активны, чтобы забираться на подоконники и мебель около окон, но при этом еще не способны оценивать риски», — пояснил он.

По словам Малых, свою роль играет ложное чувство безопасности — многие родители считают москитные сетки надежной защитой, хотя на самом деле они не выдерживают вес ребенка и лишь создают иллюзию преграды. Практически во всех случаях трагедия происходит за считаные минуты, когда взрослый отвлекается.

Как предотвратить выпадение ребенка из окна

Выпадение ребенка из окна — это предсказуемая и предотвратимая проблема, отметил Малых. Чтобы снизить риск, нельзя оставлять малыша одного в комнате с открытым окном даже на короткое время.

«Необходимо исключить доступ ребенка к подоконнику, убрав от окон мебель, на которую можно забраться. Нужно обязательно устанавливать специальные блокираторы или ограничители открывания. При этом стоит проговаривать с детьми правила безопасности по мере их взросления», — пояснил педиатр.

Однако он признал, что одних этих рекомендаций недостаточно — необходимо принимать системные меры. В частности, важно проводить просветительские кампании для родителей и регулярно информировать их о рисках на уровне первичного звена здравоохранения, подчеркнул Малых.

«Мы уже видели, как подобный подход сработал в отношении детских автокресел, и в случае с безопасностью окон логика должна быть такой же», — заключил он.

Ради безопасности ребенка стоит проветривать помещения только со створкой окна в откидном положении, сообщил NEWS.ru эксперт в сфере безопасности Арсений Измайлов. Он также посоветовал никогда не разрешать детям опираться на оконные стекла.

Какие приспособления позволяют избежать выпадения ребенка из окна

Все окна в доме, где есть ребенок, обязательно должны быть с блокираторами, подчеркнул Измайлов. По его словам, их можно установить самостоятельно.

«Они стоят 300–500 рублей и продаются на маркетплейсах», — пояснил эксперт.

По его словам, еще один хороший вариант с точки зрения безопасности — ручка с замком, которую можно заменить или заказать при установке окон.

«Если вы не открываете какое-либо окно, то ручки можно снять», — посоветовал Измайлов.

Какие законодательные меры нужно принять для предотвращения выпадения детей из окон

В настоящее время обсуждается целесообразность обязательной установки детских блокираторов на окна в новостройках и стандартизации оконных конструкций с ограничением полного открывания, сообщил Малых.

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что ранее выдвигались предложения закрепить на законодательном уровне вопрос защиты детей от выпадения из окон. Однако он признал, что реализовать это на практике довольно сложно.

«На мой взгляд, стоит идти путем максимального информирования родителей о возможных рисках посредством внедрения социальной рекламы в СМИ и на телевидении, а также СМС-рассылки родителям. Кроме того, можно каждую весну размещать баннеры с предупреждениями в общественном транспорте, соцсетях и детских учреждениях», — отметил Гибатдинов.

Необходимо разработать ГОСТ на окна в многоэтажных домах, чтобы застройщики устанавливали механизмы, максимально препятствующие легкому открытию, заявил NEWS.ru депутат муниципального образования «Поселок Шушары» (Санкт-Петербург), председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

«Выше второго этажа открыть окна должны быть способны только взрослые двумя руками», — пояснил он.

