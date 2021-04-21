Москалькова: рисков для здоровья Навального нет

https://static.news.ru/photo/524fd878-a291-11eb-9838-96000091f725_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Российского оппозиционера Алексея Навального 20 апреля посещали медики, серьёзных рисков для его здоровья нет, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова. По её словам, ему ставят капельницы и обеспечивают всей необходимой терапией.

Я вчера направила запрос в Генпрокуратуру с тем, чтобы ситуацию, связанную с допуском врачей [к Алексею Навальному], проверили в рамках прокурорского надзора. Это врачи из гражданских лечебных учреждений. Не из системы ФСИН, — цитирует Москалькову Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Накануне адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал, что оппозиционер якобы находится в одиночной камере туберкулёзной больницы. По его словам, медикам лечебного учреждения удалось поставить капельницу пациенту только с четвёртого раза.

До этого защитники Навального сообщили, что у него в колонии обнаружили две грыжи и протрузию. Кроме того, он продолжает испытывать боли в ноге и в спине, а также у него утрачивается чувствительность рук. Температура у оппозиционера колеблется в промежутке между 39 и 37 градусами, кроме того, он кашляет и истощён.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш. Накануне адвокат Владимир Воронин сообщил о задержании сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией (признан в России НКО-иноагентом) Любови Соболь. По его словам, правоохранители «устроили» план «Перехват» и вытащили Соболь из автомобиля такси возле метро «Автозаводская».