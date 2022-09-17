Мошенники украли миллионные выплаты у раненого участника СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Шахты Ростовской области мошенники отобрали 3,45 млн рублей у местного жителя, который участвовал в специальной военной операции на Украине, сообщает RT. Большую часть из этих денег он получил в качестве компенсации за ранение в ходе боевых действий.

Об инциденте рассказала мать пострадавшего. По ее словам, сын получил серьезное ранение на Украине, после чего был направлен в одну из московских больниц. В то время он уже получил 2,8 млн рублей в качестве компенсации за полученные травмы. О нем быстро узнали мошенники, связались с ним и предложили перевести все деньги на «безопасные счета». Он согласился.

После этого аферисты связались с военнослужащим повторно. Они заявили, что всю внесенную сумму нужно застраховать и потребовали от него дополнительно 650 тысяч рублей. Мужчина решился взять кредит. Осознав ошибку, он потребовал у мошенников вернуть деньги, но те лишь рассмеялись в трубку.

Когда опомнился, было поздно. Он же в Москве лежал в госпитале, обколотый всеми этими лекарствами, не понимал толком ничего, а когда оклемался, уже деньги ушли. Хоть бы там кто-то с ними какую-нибудь лекцию проводил, объяснял, что есть мошенники, что нельзя доверять, — рассказала мать военнослужащего.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Сам мужчина утверждает, что дело легко раскрыть, поскольку мошенники до сих пор пользуются тем же номером телефона, с которого звонили ему.

Ранее стало известно, что мошенники стали обманывать россиян по двухэтапной схеме, в которой при первом звонке сообщают жертве о предварительно одобренном кредите, а получив отказ, звонят во второй раз и благодарят за оформление займа. После этого «клиент» соглашается обезопасить средства, на самом деле отправляя их злоумышленнику. Эксперты считают эту модификацию опаснее предыдущих.