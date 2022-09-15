Россиянам рассказали о новой двухэтапной схеме телефонного мошенничества Телефонные мошенники стали выманивать средства россиян, сообщая об оформлении кредита

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Мошенники стали обманывать россиян по двухэтапной схеме, в которой при первом звонке сообщают жертве о предварительно одобренном кредите, а получив отказ, звонят во второй раз и благодарят за оформление займа. После этого «клиент» соглашается обезопасить средства, на самом деле отправляя их злоумышленнику. Эксперты считают эту модификацию опаснее предыдущих, пишут «Известия».

Новая схема мошенничества предполагает звонок от имени крупной финансовой организации, в ходе которого клиента информируют о предодобренном кредите или кредитной карте. Через небольшой промежуток времени ему звонят повторно от имени той же кредитной организации и благодарят за якобы оформление займа. Если человек заявляет, что не оформлял кредит, его переключают якобы на службу безопасности или полицию, которая просит оказать помощь в расследовании и поимке мошенников. В процессе разговора жертву уговаривают взять кредит, чтобы деньги якобы не достались мошенникам, и перевести их на так называемый безопасный счет.

Эксперты отмечают, что займы могут быть доступны только после полноценной идентификации клиента и опасность, что заимствованные деньги окажутся у злоумышленника без ведома и без участия клиента, минимальна. Между тем двухэтапная схема обмана гораздо опаснее своих предшественниц, поскольку два звонка могут усилить панику и заставить человека поверить, что кража уже произошла и нужно срочно что-то предпринять. Именно этим чаще всего и пользуются мошенники. В Центробанке напомнили, что при поступлении подозрительного телефонного звонка следует немедленно прервать разговор и самостоятельно перезвонить в банк.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники стали представляться сотрудниками полиции и просить россиян помочь в расследовании незаконных действий сотрудников Центробанка. Они расспрашивают про посещение МФЦ, заполнение документов и в достаточно жесткой форме просят не сообщать родственникам о звонке, запугивая уголовной ответственностью. Под этим предлогом люди передают мошенникам свои персональные и банковские данные.