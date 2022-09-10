Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян Телефонные мошенники стали выманивать данные россиян для «расследований против сотрудников ЦБ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники стали представляться сотрудниками полиции и просить россиян помочь в расследовании незаконных действий сотрудников Центробанка, передает РИА Новости. Под этим предлогом люди передает мошенникам свои персональные и банковские данные. Преступники расспрашивают про посещение МФЦ, заполнение документов и в достаточно жесткой форме просят не сообщать родственникам о звонке, запугивая 310-й статьей Уголовного Кодекса.

В последний год мы наблюдаем «расширение линейки предложений» — теперь можно услышать о «расследовании деятельности сотрудников ЦБ», «о предъявлении доверенности на управление денежными средствами от Вашего имени Вашим родственником в каком-либо из отделений банка», «о расследовании деятельности сотрудников Вашей организации» и т.д. и т.п., — рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) Елена Бобкова.

Число мошеннических звонков из-за границы в Россию увеличилось в первом полугодии в 10 раз. Трафик идет, в основном, через Прибалтику.

Эксперты считают, что уже принятые законодательные меры по контролю звонков с подменных номеров должно сократить их число. В июле и августе за пропуск такого рода звонков были оштрафованы пять операторов. Суммы штрафов составили от 200 тысяч до 600 тысяч рублей.

Мошеннические «колл-центры» после начала спецоперации перебрались на запад Украины и стали чаще звонить россиянам через IP-телефонию.