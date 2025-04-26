Мошенники под предлогом выгодной вакансии начали похищать личные данные МВД: мошенники под предлогом трудоустройства начали похищать паспортные данные

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Для своей преступной деятельности злоумышленники могут использовать не только украденные или утерянные паспорта, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Зафиксированы случаи, когда мошенники похищают личные данные россиян под предлогом устройства на работу или во время ксерокопирования.

Например, соискателя выгодной вакансии просят под любым благовидным предлогом на время оставить «работодателю» документы для оформления в штат. Затем похищенные данные мошенники используют по своему усмотрению.

По данным МВД, жертвами подобной схемы чаще других становятся студенты, пенсионеры и безработные. Помимо этого, перечисленные категории граждан склонны совершать непродуманные действия и регистрируют «на себя» банковские карты, фирмы-однодневки или расчетные счета в интересах сторонних лиц.

Полицейские посоветовали сразу же задуматься, если гражданам поступает приглашение стать учредителем фирмы. Как правило, их создают для прикрытия мошенничества, незаконной банковской деятельности, легализации денег и получении необоснованной налоговой выгоды путем налоговых махинаций.

При утере паспорта <…> необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы <…>. Проследите, чтобы вам отдали все сделанные копии, — посоветовали в МВД.

Ранее в Госдуме раскрыли новую схему аферистов, которую используют против школьников. Мошенники звонят им под видом учителей.