Мошенники освоили новую схему выманивания у россиян денег

https://static.news.ru/photo/0de36718-815d-11eb-9cfa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоумышленники усовершенствовали схему мошенничества с использованием роли полицейских. Теперь они звонят россиянам под видом «силовика», который расследует утечку данных.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство уточняет, что злоумышленник представляется сотрудником полиции, может назвать номер жетона, а затем уведомить вероятную жертву, что некий гражданин пытался снять её деньги в отделении банка «по нотариально заверенной доверенности». При этом хищение якобы предотвращено сотрудником банка, но важно выяснить, как произошла утечка, позволившая оформить доверенность.

Далее последуют вопросы, уточняющие, в каких кредитных организациях обслуживается жертва. Её уверят, что в банках начнётся проверка. Данные якобы нужны для выяснения, в какой ещё банк отправится злоумышленник с доверенностью, чтобы там его поймать.

Руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева подтвердила агентству, что афера со звонками от «полицейских» в последнее время получила широкое распространение. Она добавила, что развитие событий при таком звонке зависит лишь от фантазии и усердия злоумышленников.

По её словам, важно помнить, что мошенников выдают просьбы давать пояснения и раскрывать информацию по телефону.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мобильные приложения банков могут быть атакованы мошенниками, которые научились проникать в систему, используя уязвимости в программном обеспечении. Однако, как отмечают специалисты, такие случаи не очень распространены, злоумышленники пока придерживаются проверенных методов социальной инженерии.