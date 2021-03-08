Эксперты рассказали, как мошенники проникают в мобильные банки

Мобильные приложения банков могут быть атакованы мошенниками, которые научились проникать в систему, используя уязвимости в программном обеспечении. Однако, как отмечают специалисты, такие случае не очень распространены, злоумышленники пока придерживаются проверенных методов социальной инженерии.
Как
Вторая по популярности проблема — это возможность проведения атак на клиентов, что может позволить получить доступ в ваш личный кабинет, а при совокупности разных уязвимостей — даже вывести деньги, — отметил глава отдела анализа защищённости веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин.
Названы и причины появления подобных уязвимостей. Чаще всего они заключаются в отсутствии принципов безопасной разработки, в спешке, а также в отсутствии профессионального и качественного аудита приложений и протоколов общения.
Ранее NEWS.ru рассказывал, что журналисты пообщались с телефонным мошенником, который уже 1,5 года обманывает россиян, представляясь клиентом Сбербанка. Он рассказал, как ему удаётся вытягивать из людей деньги.