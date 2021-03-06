Телефонный мошенник рассказал, как обманывает россиян на деньги

https://static.news.ru/photo/2bdce338-7e84-11eb-a18a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналисты пообщались с телефонным мошенником, который уже 1,5 года обманывает россиян, представляясь клиентом Сбербанка. Он рассказал, как ему удаётся вытягивать из людей деньги.

Злоумышленник признался, что за день обзванивает примерно 1,5 тысячи человек, а около 100 из них удаётся обмануть. Разговор разделяется на два этапа: «холодный звонок» и «закрытие трубки». Во время первого разговора собираются данные о потенциальной жертве, а во время второго звонка действия злоумышленника переходит в активную фазу, когда происходит само мошенничество.

Жулик признался, что разговор для сбора информации длится около десяти минут, а «закрытие трубки» от 30 минут до двух часов. Одна из главных задач преступника — чтобы потенциальную жертву во время разговора никто не слушал.

Телефонный мошенник рассказал, что работает в коллективе из 100 сотрудников, офис располагается за пределами России, но не в странах СНГ или на Украине, сообщает URA.RU.

Как писал NEWS.ru, в России появилась схема обмана с «возвратом случайных переводов» на карту. Мошенники начисляют денежную сумму человеку якобы по ошибке, а затем просят вернуть эти деньги уже на другие реквизиты.