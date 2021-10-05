Мошенники начали обманывать пользователей BlaBlaCar

У мошенников появилась новая схема — они начали обманывать пользователей сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar. Для этого злоумышленники просят предоплату якобы на официальном сайте. Об этом сообщило издание «КП-Новосибирск».

Собеседница издания рассказала, как потеряла таким способом 10 тысяч рублей.

Нужно было срочно уехать из Новосибирска. И вот у меня появляется возможность поехать с некой Мариной — так себя назвала водитель. <...> Она оставила мне свой номер для связи в WhatsApp, мы с ней обговорили, где встречаемся и какая будет машина. Она мне прислала ссылку на анкету попутчика, сказала, что нужно заполнить для бронирования. Там было описание нашей поездки, написано о бронировании одного места в такой-то машине, место для фамилии, имени попутчика, маршрут, сумма оплаты, — рассказала девушка.

Сотрудники BlaBlaCar посоветовали следующие методы защиты от аферистов: не оплачивать поездку заранее и не общаться в сторонних мессенджерах, потому что их сервис не сможет проконтролировать.

Ранее эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов назвал самые популярные виды мошенничества в России. За последние несколько лет значительно выросло количество скама — сообщений, где мошенники обещают вознаграждение за прохождение опроса или участие в акции. Также не уменьшилось число телефонных аферистов.