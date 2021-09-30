Названы самые популярные виды мошенничества в Сети

В последние несколько лет в России значительно выросло количество скама — сообщений, где мошенники обещают вознаграждение за прохождение опроса или участие в акции. Также не уменьшилось число телефонных аферистов. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Только за первые шесть месяцев 2021 года мы предотвратили более 36 миллионов попыток перехода российских пользователей на различные фишинговые сайты, из них почти треть — скамерские, — сказал Галов.

По его словам, это самый большой всплеск мошеннической активности с использованием скама. Причём кибермошенники используют не только стандартную рассылку на почту или в социальных сетях, но и создают специальные приложения, которые эксплуатируют тему социальных выплат.

Этим летом специалисты по кибербезопасности обнаружили в магазине приложений несколько скамерских программ, эксплуатирующих тему социальных выплат. Эти приложения уже удалось удалить из магазина, — отметил специалист.

Он добавил, что помимо скам-рассылки угрозу представляет телефонное мошенничество. Так, за первое полугодие 2021 года доля таких звонков выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Ранее эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов рассказал, что мошенники в Интернете часто сами ищут своих жертв, поэтому нужно быть крайне осторожным при общении с незнакомыми. По его словам, проявлять бдительность стоит даже при посещении сайтов с госуслугами.