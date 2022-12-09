Мосгорсуд взыщет 1,5 млн рублей с МВД в пользу Голунова

Фото: Авилов Александр/АГН «Москва»

Иван Голунов

Мосгорсуд удовлетворил иск журналиста Ивана Голунова к МВД РФ, взыскав 1,5 млн рублей, сообщил РИА Новости журналист Сергей Бадамшин.Он добавил, что во столько был оценен причиненный его подзащитному экс-сотрудниками УВД по ЗАО моральный вред.

Мосгорсуд удовлетворил иск Ивана Голунова к МВД РФ о взыскании морального вреда, причиненного преступлением бывшими сотрудниками УВД по ЗАО, взыскав с МВД РФ 1,5 миллиона рублей, — рассказал собеседник агентства.

Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных событий года. По словам самого молодого человека, при задержании было допущено множество нарушений.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд вынес приговор пятерым бывшим сотрудникам полиции, которые задержали Голунова летом 2019 года. Они обвинялись в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации уголовного дела. Они получили от пяти до 12 лет лишения свободы. Кроме того, с каждого суд взыскал в пользу журналиста по 1 млн рублей.