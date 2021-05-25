Мосгорсуд оставил журналиста Ивана Сафронова в СИЗО

https://static.news.ru/photo/dbe564fe-bd53-11eb-9688-96000091f725_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на решение Лефортовского суда столицы на продление ареста советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов в своём Telegram-канале.

Эту информацию подтвердили журналистам ТАСС в пресс-службе инстанции.

На оглашение этого решения впервые не пришёл следователь Александр Чабан, ведущий дело журналиста. В марте его повысили в звании до полковника и в должности до старшего следователя по особо важным делам.

Ивана Сафронова задержали и арестовали 7 июля 2020 года в Москве. По версии следствия, он работал на одну из спецслужб НАТО и передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Ранее он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации.

В марте Лефортовский суд Москвы продлил на два месяца срок ареста Сафронову. По истечении этого срока пройдёт год с момента ареста журналиста.

Самого Павлова суд поместил под запрет определённых действий по делу о разглашении данных предварительного расследования. Обвинение касается дела Сафронова. В вину адвокату ставятся два момента: передача «Ведомостям» копии постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене, а также то, что Павлов в марте этого года рассказал журналистам о появлении в деле его подзащитного секретного свидетеля.

Коллеги Павлова из «Команды 29» рассказали, что в прошлом году следователь по делу Сафронова пытался взять с адвоката подписку о неразглашении данных следствия. Павлов дал лишь подписку о неразглашении гостайны, о неразглашении данных следствия — отказался.

Адвокаты и правозащитники выразили свою солидарность с Павловым и создали петицию в его поддержку.