Суд избрал адвокату Павлову меру пресечения

https://static.news.ru/photo/0d20dc5a-a9d2-11eb-b4c9-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-Служба Басманного суда

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил адвоката Ивана Павлова, обвиняемого в разглашении данных предварительного следствия, под запрет определённых действий. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ходатайство следователя удовлетворено. Павлову избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, - сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Она уточнила, что мера адвокату избрана на неопределённый период, так как «ему установлены запреты, которые не предусматривают установления срока».

Суд запретил Павлову общаться со свидетелями по уголовному делу, за исключением близких родственников, пользоваться телефоном и интернетом, кроме экстренных случаев. Запрета на выход из дома суд не установил.

Утром 30 апреля в гостиничном номере в Москве, где остановился Павлов, дома у его жены в Санкт-Петербурге и в петербургском офисе адвокатского объединения «Команда 29» прошли обыски. Адвокату вменяют ч.1 статьи 310 УК — разглашение данных предварительного расследования. Обвинение касается дела бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, которого защищает Павлов. Конкретно в вину адвокату ставятся два момента: передача «Ведомостям» копии постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене, а также то, что Павлов в марте этого года рассказал журналистам о появлении в деле его подзащитного секретного свидетеля.

Коллеги Павлова из «Команды 29» рассказали, что в прошлом году следователь по делу Сафронова пытался взять с адвоката подписку о неразглашении данных следствия. Павлов дал лишь подписку о неразглашении гостайны, о неразглашении данных следствия — отказался. По информации «Команды 29», также в прошлом году Минюст жаловался на Павлова в адвокатскую палату Санкт-Петербурга, но жалоба была отклонена.

Адвокаты и правозащитники выразили свою солидарность с Павловым и создали петицию в его поддержку.