Суд продлил срок ареста Ивану Сафронову по делу о госизмене

https://static.news.ru/photo/1f6df0f8-7b67-11eb-b9bc-96000091f725_660.jpg Фото: Лефортовский суд Москвы

Лефортовский суд Москвы продлил на два месяца срок ареста бывшему журналисту, советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому по делу о государственной измене. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 7 мая, — цитирует РИА Новости собеседника в суде.

Адвокаты Сафронова просили отклонить прошения следователя и изменить меру пресечения на не связанную с заключением под стражу.

По версии ФСБ, Сафронова завербовали чешские спецслужбы в 2012 году, а задание он выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества РФ со странами Африки, а также деятельности ВС РФ на Ближнем Востоке. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США.

Как писал NEWS.ru, Иван Сафронов заявил, что помогал «раскручивать» бизнес-проект своему чешскому другу Мартину Ларишу, которого следствие называет его вербовщиком. По словам Сафронова, документы, которые сторона обвинения называет разведданными, — это всего лишь личные письма. Сафронов подчеркнул, что все материалы, отправляемые Ларишу, он компилировал на основе сведений из открытых источников.

Ивана Сафронова задержали и арестовали 7 июля 2020 года в Москве. Ранее он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.