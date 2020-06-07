Мосгордума рассмотрит запрет на продажу газовых баллонов подросткам

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В качестве мер борьбы с токсикоманией среди несовершеннолетних, 10 июня в Мосгордуме рассмотрят законопроект, который запрещает продавать детям потенциально опасные товары бытового назначения, содержащие сжиженные углеводородные газы. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

В рамках решения проблемы сниффинга мы разработали пакет законопроектов, включающий проект закона города Москвы и два проекта федеральных законов. Предлагаем комплексный подход: не только запретительные меры, но и превентивные. Помимо ограничений продажи баллончиков, предполагается создание специализированных программ по профилактике сниффинга, запрет его пропаганды в интернете, информационная работа с учителями, родителями и подростками, — приводит слова Щитова ТАСС.

Согласно инициативе, газовые баллончики для заправки зажигалок, туристских плит, газовых горелок предлагается запретить продавать подросткам, а также нанести на них возрастную маркировку.

Предполагается внесение изменений в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» и запрет пропаганды газовой токсикомании. По словам Щитова, внесённые на рассмотрение Мосгордумы законопроекты предполагают повышение ответственности для взрослых, по чьей вине ребёнок стал сниффером.

Если законопроект будет принят, то за продажу потенциально опасных товаров такого рода гражданам грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлицам придётся заплатить от 100 до 150 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее тела двоих молодых людей обнаружили в квартире в столице. Согласно предварительной информации, причиной смерти стала передозировка наркотическими веществами.