Двоих москвичей нашли мёртвыми после передозировки наркотиками

Тела двоих молодых людей обнаружили в квартире в столице. Согласно предварительной информации. Причиной смерти стала передозировка наркотическими веществами.
Один из погибших не достиг совершеннолетия, передаёт «МК: срочные новости». Инцидент произошёл в одном из домов на Ореховом бульваре.
Ранее NEWS.ru писал, что тела двух несовершеннолетних
подростков обнаружили 21 апреля в подъезде дома на Ленинском проспекте в Москве. Трупы были найдены на лестнице между этажами. В данное время правоохранительные органы рассматривают различные версии смерти, одна из них — передозировка наркотиками
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