Двоих москвичей нашли мёртвыми после передозировки наркотиками

https://static.news.ru/photo/fa8d45ea-a8d0-11ea-ba0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Тела двоих молодых людей обнаружили в квартире в столице. Согласно предварительной информации. Причиной смерти стала передозировка наркотическими веществами.

Один из погибших не достиг совершеннолетия, передаёт «МК: срочные новости». Инцидент произошёл в одном из домов на Ореховом бульваре.

Ранее NEWS.ru писал, что тела двух несовершеннолетних

подростков обнаружили 21 апреля в подъезде дома на Ленинском проспекте в Москве. Трупы были найдены на лестнице между этажами. В данное время правоохранительные органы рассматривают различные версии смерти, одна из них — передозировка наркотиками