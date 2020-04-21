Тела двух подростков нашли в подъезде дома в Москве

Тела двух несовершеннолетних подросток обнаружили 21 апреля в подъезде дома на Ленинском проспекте в Москве.
Тела были найдены на лестнице между этажами. В данное время правоохранительные органы рассматривают различные версии смерти, одна из них — передозировка наркотиками, передаёт MK.ru в Telegram-канале.
Уточняется, что погибших зовут Иван и Матвей. Первому из них 16 лет, а второму — 17.
Ранее NEWS.ru писал, что столичные следователи начали проверку после того, как нашли в квартире на востоке Москвы тела двух женщин, которые превратились в мумии. Об этом сообщил старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Она отметила, что женщины были сёстрами.
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