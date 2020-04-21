Тела двух подростков нашли в подъезде дома в Москве

https://static.news.ru/photo/529ae9c6-83b6-11ea-af9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тела двух несовершеннолетних подросток обнаружили 21 апреля в подъезде дома на Ленинском проспекте в Москве.

Тела были найдены на лестнице между этажами. В данное время правоохранительные органы рассматривают различные версии смерти, одна из них — передозировка наркотиками, передаёт MK.ru в Telegram-канале.

Уточняется, что погибших зовут Иван и Матвей. Первому из них 16 лет, а второму — 17.

Ранее NEWS.ru писал, что столичные следователи начали проверку после того, как нашли в квартире на востоке Москвы тела двух женщин, которые превратились в мумии. Об этом сообщил старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Она отметила, что женщины были сёстрами.