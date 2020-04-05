Происшествия

Мумифицированные тела двух сестёр обнаружили в московской квартире

13:01, 05 апреля 2020 10
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные следователи начали проверку после того, как нашли в квартире на востоке Москвы тела двух женщин, которые превратились в мумии. Об этом сообщил старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Она отметила, что женщины были сёстрами.

Идёт доследственная проверка по факту обнаружения тел двух женщин, — приводит слова Ивановой РИА Новости.

Старший помощник руководителя столичного главка также отметила, что женщины родились в 1965 и 1962 годах. Признаков насильственной смерти нет, а порядок в квартире не нарушен.

Как писал NEWS.ru, ранее пенсионерка из Подмосковья утонула в колодце канализации.

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