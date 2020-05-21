Мосгордума проведёт первое в истории виртуальное заседание

https://static.news.ru/photo/d4ebdaba-9c17-11ea-9e3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская городская дума 27 мая 2020 года впервые в своей истории проведёт дистанционное заседание, рассказал председатель парламента мегаполиса Алексей Шапошников.

22 мая пройдёт тестирование программного обеспечения и оборудования для организации удалённой работы политиков, пишет РИА Новости.

Мосгордума 1 апреля 2020 года одобрила постановление, закрепляющее в регламенте ведомства проведение дистанционных совещаний. Они могут организовываться во время режима повышенной готовности, который действует сейчас в российской столице.

Шапошников добавил, что город готов к началу поэтапной отмены введённых в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) ограничений.

Чиновник напомнил, что послабления будут вводиться в соответствии с разработанным Роспотребнадзором планом, согласно которому на начальном этапе москвичам разрешат гулять и заниматься спортом на свежем воздухе. Кроме того, могут открыться некоторые непродовольственные торговые точки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат столичной думы Евгений Герасимов поддержал идею установки в Москве памятника медработникам, умершим во время борьбы с коронавирусом.