Мосгордума проведёт первое в истории виртуальное заседание

Московская городская дума 27 мая 2020 года впервые в своей истории проведёт дистанционное заседание, рассказал председатель парламента мегаполиса Алексей Шапошников.
22 мая пройдёт тестирование программного обеспечения и оборудования для организации удалённой работы политиков,
Мосгордума 1 апреля 2020 года одобрила постановление, закрепляющее в регламенте ведомства проведение дистанционных совещаний. Они могут организовываться во время режима повышенной готовности, который действует сейчас в российской столице.
Шапошников добавил, что город готов к началу поэтапной отмены введённых в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) ограничений.
Чиновник напомнил, что послабления будут вводиться в соответствии с разработанным Роспотребнадзором планом, согласно которому на начальном этапе москвичам разрешат гулять и заниматься спортом на свежем воздухе. Кроме того, могут открыться некоторые непродовольственные торговые точки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат столичной думы Евгений Герасимов поддержал идею установки в Москве памятника медработникам, умершим во время борьбы с коронавирусом.
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