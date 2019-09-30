https://static.news.ru/photo/1ba109a0-e36b-11e9-a66a-fa163e074e61_660.jpg Фото: MartinP140387/ twitter.com

Моряки, которые находились на загоревшемся в норвежском порту Тромсё рыболовном траулере, вернутся по копиям утраченных документов в Россию 2 октября.

Поскольку пересекать границу они будут по спискам с копиями документов, которые были утрачены во время пожара на судне, было поставлено условие, что они должны вернуться одной группой, — сообщили ТАСС в компании-судовладельце «Мурманский траловый флот», которая входит в группу компаний «Норебо».

Судно «Бухта Наездник» загорелось 25 сентября текущего года. Спасатели перевезли на берег весь экипаж — 29 человек. Местная полиция эвакуировала всех людей, проживающих менее чем в 300 метрах от места ЧП.

Как ранее писал News.ru, российский траулер «Бухта Наездник» затонул в порту норвежского города Тромсё после пожара. Судно горело около суток.